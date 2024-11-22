جيش الاحتلال يغتال في غزة أسيرا محررا من الخليل

العالم - فلسطين

وأكدت عائلة الشهيد الرجوب نبأ اغتياله في قصف إسرائيلي استهدفه في شارع النصر غرب مدينة غزة، حيث قضى في القصف الذي نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية ثلاثة مواطنين آخرين.

والرجوب من بلدة الكوم جنوب الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وكان قد أمضى 10 أعوام في سجون الاحتلال، وحُرر في صفقة وفاء الأحرار عام 2011، حيث كان يقضي حكما بالسجن 38 عاما.

وانخرط الرجوب سابقاً في كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، حيث شارك في تنفيذ عملية في بئر السبع قبل أكثر من 22 عاماً.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، اغتال جيش الاحتلال العشرات من الأسرى المحررين المبعدين إلى قطاع غزة.

وبدعم أميركي، يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.