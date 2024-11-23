زعيم كوريا الشمالية يحذر من حرب نووية مدمرة للغاية

العالم - أسيا والباسفيك

وقال كيم جونج أون في افتتاح معرض دفاعي في بيونج يانج: “لم يحدث من قبل أن دخل طرفا الصراع في شبه الجزيرة الكورية في مواجهة خطيرة وشديدة إلى هذا الحد، حيث يمكن أن يتحول الوضع إلى حرب نووية مدمرة للغاية في أي لحظة”.

وأضاف أن المفاوضات مع الولايات المتحدة أكدت وجهة النظر الكورية الشمالية بأن سياسة واشنطن العدائية لم تتغير.

كوريا الشمالية

وأشار الزعيم الكوري الشمالي إلى أن الولايات المتحدة تزيد من الضغوط ومستوى الاستفزازات من خلال نشر “أصولها العسكرية الهائلة” وقوات حلفائها، وتوسيع نظام تحالفاتها العسكرية بالاستخدام المشترك للأسلحة النووية “من أجل الحفاظ على هيمنتها على الدول التابعة وتعزيزها” وردع القوة المتنامية لكوريا الشمالية، والتي أصبحت “تحديا كبيرا لسياساتها الهيمنية”.

وفي سياق متصل نددت كوريا الشمالية اليوم السبت بالتدريبات العسكرية المشتركة التي أجرتها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان في الآونة الأخيرة، وحذرت من أنها ستتخذ "إجراءات فورية" إذا لزم الأمر للدفاع عن نفسها.

وقالت وزارة الدفاع في كوريا الشمالية "نحذر بشدة الولايات المتحدة وأتباعها المعادين لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية للكف -على الفور- عن الأعمال العدائية، التي من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من الاستفزاز وعدم الاستقرار بما قد يدفع المواجهة العسكرية في شبه الجزيرة الكورية ومحيطها إلى صراع مسلح حقيقي".

وقال جيش كوريا الشمالية، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، إن جميع الخيارات متاحة وسيتخذ إجراءات فورية إذا لزم الأمر للسيطرة على المخاطر بشكل استباقي، بينما يراقب عن كثب النشاط العسكري للولايات المتحدة وحلفائها.