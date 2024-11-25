عراقجي يصل لشبونة للمشاركة في منتدى تحالف الامم المتحدة للحضارات 

العالم - ايران

يشار الى انه بالتزامن مع الذكرى العشرين لتأسيس تحالف الحضارات،يفتتح المنتدى العالمي الـ 10 لتحالف الحضارات اعماله في مدينة كاسكايس البرتغالية يوم الاثنين 25 تشرين الثاني/نوفمبر ويستمر الى 27 منه، تحت شعار "الاتحاد في السلام: استعادة الثقة، إعادة تشكيل المستقبل". وستتناول وفود من جميع أنحاء العالم أحدث القضايا، من الذكاء الاصطناعي إلى الرياضة، وكيف يمكن توظيفها على أفضل وجه كمحفزات للسلام.

وهذا وقد اشار امس المتحدث باسم وزارة الخارجية "اسماعيل بقائي"، الى زيارة وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي" الى البرتغال لمشاركته في منتدى "تحالف الحضارات"، موضحا بأن هذه الزیارة تأتي في إطار السياسة الخارجية النشطة والفعالة لإيران كممثلة لواحدة من أعرق وأقدم الحضارات العالمية.

تحالف الأمم المتحدة للحضارات شعار يعمل في إطاره منذ زمن وهو: ثقافات عديدة ، إنسانية واحدة. تم إنشاؤه من قبل الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان عام 2005 لاحتضان وتعزيز التنوع الثقافي والتعددية الدينية والاحترام المتبادل.وقد تم اقتراحه لأول مرة من قبل رئيس وزراء إسبانيا، خوسيه لويس رودريغيز زابرتو، في الدورة التاسعة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2005 وتمت الموافقة عليه.

وتأتي اجتماعاته كل عامين ، حيث تم عقد 9 اجتماعات الى الان استضافتها المدن التالية: مدينة فاس المغربية عام 2022، نيويورك الامريكية عام 2018، باكو الاذربيجانية عام 2016، بالي الاندونيسية عام 2014، وفيينا عام 2013، الدوحة القطرية عام 2011، ريو دي جينيرو عام 2010، إسطنبول التركية عام 2009، ومدريد الاسبانية عام 2008.