سموتريتش يطالب باحتلال قطاع غزة

العالم - فلسطين

ونقلت هيئة البث العبرية، عن سموتريتش قوله إنه "يجب احتلال قطاع غزة وجعل عدد سكانه أقل من نصف عددهم اليوم"، مؤكدا أن "التهجير الطوعي في غزة سيكون مفتاحا للحل في الضفة الغربية حسب قوله.

وأضاف أن "الطريقة الوحيدة لتدمير حماس هي أن نتولى الإدارة المدنية في غزة"، متابعا: "لدينا فرصة مع إدارة ترمب لتشجيع الهجرة الطوعية من غزة وخلال عامين يمكن تقليص عدد الفلسطينيين للنصف".

وطالب سموتريتش، في وقت سابق، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، "باحتلال شمال قطاع غزة".

وقال سموتريتش، خلال اجتماع في مدرسة دينية، إن "علينا احتلال شمال قطاع غزة، وإخبار حماس أنه في حال لم تحرر أسرانا فستخسر ثلث مساحة القطاع"، مؤكدا أن "الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين لن تنتهي حتى القضاء على حماس بالكامل وضمان حرية العمل بقطاع غزة"، وذلك وفق القناة 12 العبرية.

كما كرر وزير المالية الصهيوني تأكيده أنه لن يوافق على "اتفاق يتضمن إنهاء الحرب في غزة والإفراج عن المحتجزين، لأن ذلك يعني استسلام إسرائيل وخسارتها" حسب تعبيره.