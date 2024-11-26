مندوب فلسطين: نتنياهو مرعوب من الاعتقال بـ 124 دولة

العالم - فلسطين

ودعا خلال تصريحات تلفزيونية، إلى فتح آفاق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق استقلال دولة فلسطين، موجها التحية لـ 124 دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، والذين دعوا إلى احترام قرار المحكمة بإلقاء القبض على المسؤولين الصهاينة، وعلى رأسهم رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو، باعتبارهم مجرمي حرب.

وأكد أن نتنياهو «مدموغ الآن وحتى موته بأنه مجرم حرب ضد الشعب الفلسطيني»، مشددا أنه لا أحد يستطيع تبرئته من الجرائم التي ارتكبها في حق الشعب الفلسطيني.

واعتبر قرار المحكمة الجنائية الدولية «إنجازا مهما»، مشيرا إلى إلى أن نتنياهو بات «مرعوبا وغير قادر على الهبوط في مطارات الدول الملزمة بتسليمه إلى المحكمة».

ودعا إلى استذكار أهمية قرار منح فلسطين صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة قبل 12 عاما، والذي فتح الباب أمام انضمامها لميثاق روما وسمح بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو في المحكمة الجنائية الدولية .

وأعرب عن أمله في أن يلاقي المسؤولون الصهاينة وعلى رأسهم نتنياهو العقاب الذي يستحقونه «إما في الدنيا أو في جهنم وبئس المصير».