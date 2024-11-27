حزب الله وكيان الاحتلال.. العين بالعين

العالم - باختصار

يوم وصفه كيان الاحتلال بأنه أكثر الأيام كثافة وقوة في اطلاق الصواريخ والمسيرات من لبنان.

وأعلن حزب الله تنفيذ سلسلة هجمات صاروخية نوعية، مستخدماً صواريخ ومسيرات انقضاضية.

وشملت الاهداف قاعدة اشدود البحرية وقاعدة غليلوت في ضواحي تل أبيب.

كما تم استهداف قاعدة حيفا البحرية قاعدة زفولون للصناعات العسكرية.

وأكدت اذاعة جيش الاحتلال ان حزب الله أطلق 340 صاروخاً خلال يوم واحد.

هجمات حزب الله علی تل أبيب ومدن اخری أدت الی دخول 4 ملايين صهيوني الی الملاجئ.

ميدانياً دمرت المقاومة الاسلامية في لبنان 6 دبابات ميركافا كانت تحاول التوغل في جنوب لبنان.

وتم استهداف 34 موقعاً داخل الاراضي المحتلة بعمق 150 كيلومترا.

كما أعلن حزب الله استهدافه 19 موقعاً لقوات الاحتلال المتوغلة داخل الاراضي اللبنانية.

صفارات الانذار دوت أكثر من 541 مرة داخل كيان الاحتلال. وسادت حالة من الخوف والذعر الشديدين داخل أوساط الصهاينة لاسيما في تل أبيب.

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