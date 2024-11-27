رغم وقف اطلاق النار.. المستوطنون الهاربون يرفضون العودة للشمال

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في القدس خضر شاهين، ان رؤساء مجالس المستوطنات المتاخمة للحدود مع لبنان في شمال فلسطين المحتلة، رفضوا العودة للمستوطنات رغم دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ وهناك دعوات للتظاهر عند الحدود ضد قرار نتنياهو بشأن هذا الاتفاق.

ورفض بعض الوزراء الصهاينة الاتفاق، منهم بن غفير الذي هدد بتفكيك الحكومة الاسرائيلية اذا كان هناك وقفاً كاملاً لإطلاق النار حسب هذا الاتفاق واصفاً اياه بالخطأ الاستراتيجي.

اما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، فقد طلب اعادة العدوان علی لبنان، اذا حدث أي اختراق لوقف اطلاق النار خلال 48 ساعة.

المعارضة الاسرائيلية بزعامة يائير لابيد، ايضاً عارضت اتفاق وقف النار واصفة اياه بالاستسلام لحزب الله.

وأخيراً نفذت القناة الـ13 العبرية استطلاعاً أظهر ان أكثر من 61 بالمئة لايعتقدون بأن "اسرائيل" انتصرت في الحرب علی لبنان.