وقفة انبهار لمقدمة قناة العالم أمام مشهد العائدين للضاحية

العالم - خاص بالعالم

وفي مقدمة لبدء التغطية المباشرة للأحداث في لبنان، أبدت مقدمة قناة العالم اعجابها بشموخ الشعب اللبناني بعدما سجل انتصاراً جديداً له بعودة نازحيه الی مناطقهم فور الاعلان عن وقف اطلاق النار، فيما لايزال المستوطنون الصهاينة يرفضون العودة الی مستوطناتهم في شمال الاراضي المحتلة المتاخمة للحدود مع لبنان.

وأکدت انها لاتزال تشم رائحة النار والبارود التي تنتشر من المنازل المحترقة في بيروت، الا ان مشهد العائدين الی الضاحية، جعلها تنسی المآسي التي حلت ببيروت.

وأشارت الی ازدحام مروري للعائدين الی الضاحية الجنوبية لبيروت متسائلة: لا أدري من أين جاءوا بکل هذه الاعلام للمقاومة اللبنانية في ساعات الصباح الباکر؟، الا انهم انسجموا مع زغاريد واناشيد المقاومة التي بدأت تنطلق من سياراتهم وعلی ألسنهم.

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