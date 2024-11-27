صحيفة اسرائيلية.. السكان سيعودون إلى مناطق مدمرة

العالم - الاحتلال

رغم إعلان حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي تخصيص مليارات الشواكل لإعادة إعمار مناطق شمال الاراضي المحتلة إلا أنّ التنفيذ يعاني من بطئ شديد.

صحيفة كالكاليست الإسرائيلية ذكرت أنّه في ظل انباء التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الكيان الإسرائيلي وحزب الله في لبنان، رؤساء بلديات مناطق الشمال أكدوا أنّ السكان سيعودون إلى مناطق مدمرة وبدون ضمانات أمنية حقيقية.

وكشف تقرير كالكاليست أن حوالي اثنين وعشرين ألفاً من سكان كريات شمونة تم إجلاؤهم منذ بداية الحرب، تاركين المدينة شبه خالية. فيما اغلقت اكثر من 70 بالمئة من الأعمال الصغيرة أبوابها ونقلت المصانع الكبيرة معدّاتها إلى مواقع أكثر أماناً.

وأشار التقرير إلى أن 68 بالمئة من السكان الذين قد يعودون لن يجدوا وظائف بسبب انهيار النشاط الاقتصادي.

وفقا لتقرير كالكاليست، فإن حكومة الاحتلال فشلت في وضع خطة شاملة تلبّي الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للسكان العائدين. ولم يتم وضع ميزانيات واضحة أو خطط ميدانية لتنفيذ إعادة الإعمار، ما أثار استياء رؤساء البلديات الذين وصفوا استجابة الحكومة بأنّها غير فعّالة.

وتظهر بيانات رسمية أن الحرب أسفرت عن أكثر من 2700 حالة ضرر في القرى القريبة من الحدود مع لبنان، تشمل منازل ومرافق عامة.

وفي مناطق مثل عكا وطبريا وحيفا، تم تسجيل ما يقارب 9 آلاف حالة ضرر في المباني، وأكثر من 7 آلاف حالة ضرر في السيارات، بالإضافة إلى حوالي 340 حالة ضرر في البنية التحتية الزراعية، وفق ما ذكرته كالكاليست.