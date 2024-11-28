فريدون عباسي للعالم: العدو فشل بإعاقة تطورنا العلمي من خلال حذف أمثال فخري زاده + فيديو

العالم – مراسلون

تحيي إيران الذكرى الرابعة لاستشهاد العالم النووي الإيراني الشهيد محسن فخری زاده الذي اغتيل في 27 من نوفمبر 2020.

ويعتبر هذا الشهيد واحدا من أبرز العلماء في مجال الأبحاث النووية، وقد كان له دور بارز في برنامج إيران النووي، وتطوير العديد من المشاريع الاستراتيجية النووية.

وعلى هامش المراسم وفي حديث لمراسل قناة العالم قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الأسبق فريدون عباسي: "العدو أراد من خلال الحظر أن يعيق طريق التطور العلمي.. وعندما رأى أن مساعيه لا توصله إلى أهدافه بدأ بحذف علمائنا من خلال الاغتيالات، وقام باغتيال أمثال الشهيد محسن فخري زاده، لكنه لا يعرف شعبنا المستمر في طريق هؤلاء الشهداء والمواصل لتطوره العلمي."

وحضي الشهيد فخري زاده بإشادة واسعة في الأوساط العلمية حيث اعتبر رمزا للابتكار والبحث في مجال التكنولوجيا النووية، وقد ساهمت أعماله في العديد من البرامج البحثية التي تهدف إلى تطوير قدرات إيران في مجال الطاقة النووية، كما كانت له إسهامات في مجال البحث العلمي العسكري، مما جعله شخصية محورية في جهود إيران لتطوير قدراتها الدفاعية.

وقال مسعود شكرابي أحد أصدقاء الشهيد فخري زاده لمراسلنا: "كان الشهيد فخري زاده أحد الشخصيات الولائية ومن أبرز العلماء النوويين في البلاد، وإننا نفخر بمثل هذه الشخصية، وبما أن هذه الشخصيات تنفع البلاد فإن العدو لا يطيق وجود أمثاله ويقوم باغتياله، لكن بالتأكيد فان طريقهم مستمر لأنهم من الأحياء كما جاء في القران الكريم."

هذا و يمكن القول إن الذكرى الرابعة لاستشهاد فخري زاده هي فرصة للتأكيد على الالتزام بالاستمرار في مجال البحث النووي والتكنولوجيا في إيران، وسيبقى اسم الشهيد فخري زاده محفورا في ذاكرة التاريخ الإيراني كأحد الإعلام البارزين في ميدان العلم والفكر.

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