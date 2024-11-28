في سياسة ممنهجة.. الاحتلال يقصف مسجد القسام بمخيم النصيرات

العالم - مراسلون

في الآونة الأخيرة ركز جيش الاحتلال الإسرائيلي على استهداف المساجد كان آخرهم مسجد القسام في مخيم النصيرات الذي يعتبر مركزا أساسيا في المنطقة الوسطى وتحديدا في المخيم.

استهدف عام 2024 مرة واليوم استهدفه الاحتلال الإسرائيلي مرة أخرى، وجراء القصف الإسرائيلي لحق خسائر كبيرة بالمسجد والمنازل المجاورة للموقع.

وقبل أيام استهدف الاحتلال الإسرائيلي مسجد الفاروق في المخيم في رسالة من الاحتلال التي يهدف إسقاط جميع معالم والمنشآت الثقافية والصحية حتى دور العبادة والمدارس والمستشفيات.

وقال مواطن فلسطيني لقناة العالم: كان المكان المستهدف جامعا وكان يؤوي فيه الشيوخ والكبار والصغار ومكان ترابط الناس ومحبتهم وكان حلقة وصل بين الناس في المخيم. وإن شاء الله سنعيد إعمار المسجد.

وقال مواطن آخر: المساجد مكان يخرج منها حفظة القرآن والرجال الكبار والمجاهدين، والاحتلال باستهدف المساجد يحاول كسر شوكة المجاهدين.

سياسة تدمير المساجد سياسة قديمة يتبعها الاحتلال بتدمير دور العبادة في قطاع غزة، في هذه الحرب كان التركيز على تدمير المساجد في كل مكان سواء في الشمال والوسط أو الجنوب.