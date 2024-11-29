اعتقالات في بيت فوريك شرق نابلس ومداهمة منزل باقتحام بيت لحم

العالم - فلسطين المحتلة

و اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، أربعة مواطنين من بلدة بيت فوريك شرق نابلس، وصادرت ثلاث مركبات، واستولت على مصاغ ذهبي ومبلغ مالي.

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، بأن عددا من الآليات والجيبات الاحتلالية اقتحمت القرية، وداهمت عدة منازل فيها، وفتشتها وعبث بمحتوياتها، واعتقلت أربعة مواطنين، وهم: محمد محمود خطاطبة، ومحمد حسام أبو حيط حنني، وثائر بدران مليطات، ومحمود بسام نصر حنني.

وأضافت المصادر، ان قوات الاحتلال استولت على ثلاث مركبات خلال اقتحامها، تعود ملكيتها للمواطنين: محمد حسام حنني، وللشقيقين محمد ويوسف حسن أبو سمرة، كما استولت على مصاغ ذهبي ومبلغ مالي من منزل المواطن بسام حنني.

في السياق ذاته اقتحمت قوة احتلالية البلدة القديمة في نابلس، وتجولت في عدد من الشوارع فيها ولم يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات لمنازل.

قوات الاحتلال تداهم منازل خلال اقتحامها بيت لحم

اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، مدينة بيت لحم.

وافادت مصادر امنية لمراسل (وفا)، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بيت لحم وتركزت في شارع الصف، وداهمت وفتشت منازل لمواطنين، عرف منهم منزلي محمد وأسعد الهريمي، دون ان يبلغ عن اعتقالات.