جبهة تحرير فلسطين: الهجوم على حلب مخطط صهيوأمريكي لتقويض استقرار سوريا

العالم - سوريا

وقالت في بيان إن "الكيان الصهيوني وأعوانه يسعون بكل الوسائل لإجهاض المقاومة وعمقها العربي والإقليمي عبر استهداف سوريا وإغراقها في الفوضى من جديد، في ظل تصعيد خطير ومستمر يشمل قصف الكيان الصهيوني للمعابر الحدودية والعمق السوري، وليس صدفةً أن يتزامن مع دخول الميليشيات الإرهابية إلى مدينة حلب كأدوات في المخطط التقسيمي لسوريا".

وأكدت تضامنها الكامل مع وحدة وسيادة ودور ومكانة سوريا، ودعت "القوى الحليفة للوقوف صفًا واحدًا، لإفشال المخططات المشبوهة التي تستهدف الهيمنة والسيطرة والتبعية على المنطقة وشعوبها وفي القلب منها سوريا".