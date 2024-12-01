شاهد.. أهل غزة في قلب المجاعة والإحتلال يواصل حصاره

العالم – خاص بالعالم

وزارة الصحة الفلسطينية قالت في بيان ان الاحتلال ارتكب خلال الساعات الماضية ست مجازر في القطاع راح ضحيتها سبعة واربعين شهيدا و مئة وثمانية جرحى وصلوا الى عدد من المشافي في غزة مضيفة أن عدد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي السياق نفسه اعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة إن قرابة مئة شهيد ارتقوا في قطاع غزة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية جراء عمليات القصف الإسرائيلي المستمر على المنازل وتجمعات المواطنين، وكان أبرز هذه المجازر قصف منزل لعائلة “الاعرج” بحي تل الزعتر خلف محطة ابو قمر والذي يأوي أكثر من اربعين شخص. مشيرا أن الاحتلال لا يزال يمنع طواقم الدفاع المدني حتى هذه اللحظة من ممارسة مهامها في محافظة شمال القطاع وأدى هذا الأمر لبقاء مئات المواطنين تحت الأنقاض.

المجازر الاسرائيلية هذه تاتي في اليوم الثاني والاربعون بعد الاربع مئة من العدوان المتواصل على القطاع حيث زادت معانات الناس خاصة في الشمال الذي يتعرض للحصار وحملة تجويع ممنهجة وحرب ابادة جماعية من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي.

الى ذلك أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني إيقاف إيصال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم الممر الرئيسي لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك بعد استيلاء عصابة مسلحة السبت على شاحنات أغذية حاولت الدخول عبر هذا المعبر.

ووصف لازاريني العملية الإنسانية في القطاع الفلسطيني المحاصر بأنها أصبحت مستحيلة بسبب الحصار والعقبات الإسرائيلية والافتقار إلى الأمان مشيرا إلى أن مسؤولية حماية عمال الإغاثة والإمدادات تقع على عاتق الاحتلال الإسرائيلي باعتبارها القوة المحتلة.

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