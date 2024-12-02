عضوة بالنواب الاميركي: بايدن دجال ومنافق وعفوه عن هانتر يثبت جرائمه

العالم - الاميركيتان

وترى تايلور غرين، "أن هانتر بايدن انتهك القوانين المتعلقة بالأسلحة النارية"، وكذلك القوانين المتعلقة بالعملاء الأجانب وجذب النساء إلى ممارسة الدعارة.

وكتبت تايلور على منصة التواصل الاجتماعي X يوم أمس الأحد: "هذا العفو هو اعتراف من جو بايدن بأن هانتر مجرم. حاول بايدن وضع أبناء [الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد] ترامب في السجن، لكنه يطلق سراح ابنه رغم إدانته".

وأشارت غرين إلى أن موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل الأمريكية، سبق لهم أن قاموا بتفتيش غرف نجل ترامب وزوجته. وأضافت أن بايدن "كاذب ومنافق".

وعلقت تايلور غرين كذلك على منشور سابق لجو بايدن على منصة X، والذي قال: "لا أحد فوق القانون". وقالت: "كما اتضح، هانتر فوق القانون. لكن من سيعفو عن جو؟".

في وقت سابق، ذكرت شبكة إن بي سي أن جو بايدن تخلى عن تعهده السابق، وأصدر عفوا عن ابنه هانتر.

وفي حين تعهد الرئيس عدة مرات بعدم العفو عن هانتر بايدن أو تخفيف أحكامه عن الجرائم الفيدرالية، توقع العديد من المقربين منه أن يأتي العفو، نظرا لولاء الرئيس الحالي المفرط لعائلته.

المصدر: RT