الخارجية الروسية تعلق على عفو نجل بايدن: صورة كاريكاتورية للديمقراطية

العالم-ورسيا

وقالت زاخاروفا، للصحيفة، تعليقا على العفو الذي أصدره الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن عن نجله هانتر بايدن، أمس الأحد، إنه "صورة كاريكاتورية للديمقراطية"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض وبايدن نفسه مرارا وتكرارا أنه لن يعفو عن ابنه، الذي أدين بتهم حيازة الأسلحة والتهرب الضريبي من قبل المحاكم الفيدرالية في ولايتي ديلاوير وكاليفورنيا.

ويأتي هذا القرار قبل أسابيع فقط من موعد النطق بالحكم على هانتر بايدن بعدما تمت إدانته في قضية السلاح واعترافه بالذنب في تهم الضرائب، وقبل أقل من شهرين من عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

ويعد هذا القرار تتويجا لقضية قانونية طويلة الأمد تتعلق بنجل الرئيس، والذي كشف علنا عن خضوعه لتحقيق اتحادي في ديسمبر 2020، بعد شهر من فوز والده جو بايدن في انتخابات 2020.