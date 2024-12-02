وزير الخارجية الايراني يغادر انقرة متجها الى مشهد المقدسة

العالم - ايران

علما ان الاجتماع الـ 28 لوزراء خارجية الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي (ايكو)، سيعقد برعاية وزير الخارجية الايراني في مدينة مشهد المقدسة.

وعلى امتداد زيارته الاخيرة لانقرة، عقد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية مباحثات مع نظيره التركي "هاكان فيدان"، حول العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية، لاسيما المستجدات الاخيرة على الساحة السورية.

وكان عراقجي قد غادر دمشق، امس الاحد، متجها الى انقرة، وذلك بعد لقائه الرئيس السوري بشار الاسد، حيث اكد دعم ايران الشامل لسوريا حكومة وشعبا وجيشا، في مكافحة الارهاب.