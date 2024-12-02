الإثنين ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٤
٠٢:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية الايراني يغادر انقرة متجها الى مشهد المقدسة

وزير الخارجية الايراني يغادر انقرة متجها الى مشهد المقدسة
الإثنين ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش

 غادر وزير الخارجية سيد عباس عراقجي، اليوم الاثنين، العاصمة التركية انقرة متوجها الى مدينة مشهد المقدسة (في محافظة خراسان الرضوية – شرق).

العالم - ايران

علما ان الاجتماع الـ 28 لوزراء خارجية الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي (ايكو)، سيعقد برعاية وزير الخارجية الايراني في مدينة مشهد المقدسة.

وعلى امتداد زيارته الاخيرة لانقرة، عقد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية مباحثات مع نظيره التركي "هاكان فيدان"، حول العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية، لاسيما المستجدات الاخيرة على الساحة السورية.

وكان عراقجي قد غادر دمشق، امس الاحد، متجها الى انقرة، وذلك بعد لقائه الرئيس السوري بشار الاسد، حيث اكد دعم ايران الشامل لسوريا حكومة وشعبا وجيشا، في مكافحة الارهاب.

روابط ذات صلة

وزير الخارجية: مشروع تحويل سوريا الى منطقة غير مستقرة هو مشروع صهيوني

زيارة عراقجي إلى سوريا.. دلالات وأهداف