13 شهيدا من عائلة واحدة في 3 أکفان !!

العالم - فلسطين

جمعت أشلاء ثلاثة عشر شهيداً من عائلة واحدة في ثلاثة أكفان، غالبيتهم نساء وأطفال ارتقوا بغارة للاحتلال استهدفت منزلهم وهم نيام بمشروع بيت لاهيا ليل الأحد الاثنين.

فلليوم الثالث والعشرين بعد الأربعمئة يواصل الاحتلال الإسرائيلي شن حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة وأهله مرتكباً المزيد والمزيد من المجازر والتدمير. ولليوم الستين يواصل الاحتلال ارتكاب جريمة التطهير العرقي في محافظة شمال القطاع والتي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 3700 شهيد ومفقود و10 آلاف جريح ونحو 1750 معتقلاً فضلا عن تدمير القطاعات الحيوية.

براً وجواً وبحراً وبشكل مُركّب ومكثف تواصل قوات الاحتلال عدوانها على جباليا المخيم وجباليا البلد وجباليا النزلة ومدينة بيت حانون ومدينة بيت لاهيا ومشروع بيت لاهيا ومحيط هذه المناطق متعمدة تدمير القطاع الصحي والمستشفيات و شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي والبنية التحية وشبكات الطرق والشوارع مما يساهم في تفاقم الأزمة الإنسانية في شمال القطاع والذي أعلنه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأنه محافظة منكوبة بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

وحصل المكتب الإعلامي الحكومي على أكثر من شهادة ميدانية حية تؤكد وجود من 500 إلى 600 جثماناً من جثامين الشهداء ملقاة في الشوارع والطرقات على مدار شهرين متواصلين وذلك بسبب منع جيش الاحتلال الإسرائيلي الطواقم الطبية وفرق الإغاثة والطوارئ والدفاع المدني من الوصول اليها الأمر الذي جعل الكلاب الضالة تنهش تلك الجثامين المتناثرة وغير معروفة الأسماء حتى الآن.

همجية الاحتلال ووحشيته اللامتناهية واصل إبرازها بمواصلته شن الغارات على مراكز النّزوح والإيواء وتشريد عشرات الآلاف من النازحين وإجبارهم على التهجير القسري والذي يعتبر جريمة ضد الإنسانية في القانون الدولي.

ولم يتوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي عند هذا الحد بل امتد ليرتكب المزيد من الجرائم ضد الإنسانية بمواصلته استخدام سلاح تجويع المدنيين وتعطيشهم وحرمانهم من الوصول إلى المساعدات والبضائع والمواد التموينية والغذائية ومنع الاحتلال خلال الأسابيع السابقة وصول أكثر من ثمانية آلاف شاحنة مساعدات وبضائع إلى محافظة شمال قطاع غزة.