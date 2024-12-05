كاميرا العالم توثّق الدمار بمنزل شمال غزة جراء القصف الإسرائيلي

العالم – خاص بالعالم

وأشار باسل خير الدين مراسل العالم في غزة من مكان تواجده في حي اليرموك وسط مدينة غزة إلى مكان العائلة التي كانت تسكن في منزلها وهي عائله الدلو حيث استهدفتها طائرات الإحتلال بصاروخ واحد على الأقل الأمر الذي أدى إلى تدمير المنزل وارتقاء عدد كبير من أفراد هذه الأسرة.

مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الإحتلال الإسرائيلي بحق النازحين والسكان في مدينة غزة ويأتي هذا الأمر في ظل استمرار عدد كبير من المجازر واستمرار العملية العسكرية على شمال قطاع غزة.



وكان قد ارتكب جيش الاحتلال مجزرة أخرى عبر استهداف مربع سكني في منطقة شارع النفق جوار منطقة اليرموك شمالي القطاعن وتشير الأنباء الأولية إلى ارتقاء أكثر من 25 شهيداً وإصابة حوالى 50 آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على القطاع، إذ أسفرت الاستهدافات الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول 2023 عن عن استشهاد 44,532 فلسطينياً وإصابة 105,538 آخرين في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات وسط عجز طواقم الإسعاف عن الوصول إليهم.

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