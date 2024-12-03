عمليات نسف للمنازل والمربعات السكنية في مشروع بيت لاهيا + فيديو

العالم – مراسلون

وفي اتصال مباشر في الساعة 19:46 بتوقيت مكة المكرمة حول آخر المستجدات في قطاع غزة أكد الزميل محمد عبيد وجود تحليق مكثف من قبل طائرات الاستطلاع الإسرائيلية إضافة إلى طائرات حربية إسرائيلية في محافظة خان يونس، كذلك في أقصى جنوب القطاع مدينة رفح، حيث الطلقات النارية الكثيفة التي تطلقها الطائرات المروحية في وسط مدينة رفح بالإضافة إلى الأطراف الشمالية الغربية بالقرب من مناطق خيام النازحين في مواصي رفح.

وأكد ارتفاع أعداد الشهداء في منزل عائلة الخور الذي تم استهدافه في حي الصبرة في مدينة غزة إلى 5 شهداء وعدد من الإصابات لربما يرتفع العدد أكثر خلال الساعات القادمة بسبب عدم تقديم الرعاية الصحية اللازمة والمناسبة من قبل الطواقم الطبية العاملة في المستشفى المعمداني بسبب عدم تواجد الكوادر والمستلزمات الطبية.

كما وأكد مراسلنا استهداف شقة سكنية لعائلة الخالدي في برج السوسة في المناطق الغربية بمدينة غزة وارتقاء شهيدين وعدد من الإصابات.

وبين أن القوات والآليات الإسرائيلية تنفذ عمليات نسف للمنازل والمربعات السكنية في مشروع بيت لاهيا أقصى شمال القطاع، المنطقة التي تتعرض لعملية عسكرية برية في يومها 61 على التوالي.

وأضاف: الميدان يتحدث عن تنفيذ خطة الجنرالات التي يتحدث عنها الجيش الإسرائيلي لإفراغ شمال القطاع من سكانه.. وكل شيء في هذه المنطقة يتم استهدافه بشكل مباشر وممنهج ومدروس من قبل القوات والآليات الإسرائيلية.

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