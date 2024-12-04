أمين عام الناتو يهاجم روسيا ويدعو اميركا لدعم اوكرانيا

العالم - خاص بالعالم

"يجب على الغرب توفير دعم كاف لأوكرانيا لتغيير مسار الحرب"؛ هذا تصريح للأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته؛ فيما تحقق القوات الروسية مكاسب على طول خط المواجهة.

وقال روته: علينا تقديم دعم كاف (لأوكرانيا) لتغيير مسار هذه الحرب بشكل نهائي، هذا يعني أننا نريد أن نضع أوكرانيا في موقع قوة، حتى تتمكن الحكومة الأوكرانية يوما ما من الشروع في مفاوضات مع الروس.

وفي معرض تعليقه على الوضع الصعب الذي تواجهه كييف ميدانيا، أشار روته إلى أنه في أوكرانيا تنتقل المعارك من الشرق إلى الغرب، وليس من الغرب إلى الشرق.

وبينما أعلن الجيش الروسي أن قواته استولت على قريتين في جنوب وشرق أوكرانيا حيث تحرز قواته مكاسب بسرعة غير مسبوقة؛ طلبت أوكرانيا 20 منظومة دفاع جوي على الأقل، لحماية أكبر عدد ممكن من منشآت الطاقة الاستراتيجية على أراضيها.

وفي سياق آخر من تداعيات الأزمة اتهم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي روسيا بأنها تدعم البرنامج النووي والصاروخي لكوريا الشمالية، مقابل حصولها على أسلحة وجنود من بيونغ يانغ في حربها ضد أوكرانيا.

وقال روته: يمكن لهذه التطورات أن تزعزع استقرار شبه الجزيرة الكورية وتهدد حتى الولايات المتحدة، الحرب غير الشرعية في أوكرانيا تهددنا جميعا.

ويحاول روته والعديد من الدول الأوروبية المنضوية في الناتو إقناع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، قبل تسلمه السلطة في كانون الثاني/ يناير، بضرورة مواصلة دعم أوكرانيا.

بدورها قالت روسيا إنه لا يوجد أساس حتى الآن لإجراء مفاوضات بشأن كيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك في تصريحات عن محادثات السلام أصبحت أكثر تواترا منذ فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وشدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على موقف موسكو الثابت بخصوص المحادثات، وأعرب عن امتنانه للدول التي أعلنت استعدادها لاستضافة المحادثات.