مراسل العالم: الجيش السوري لا زال موجودا في مدينة حمص

العالم – خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى أن الجيش متعامل مع الواقع ويقوم بمنع وصول الإمدادات للمجموعات المسلحة المتواجدة في بلدتي تلبيسة والرستن حيث أن هاتين البلدتين سبق وان شهدتا مصالحات وطنية وشن الجيش السوري مع العمليات في تلبيسة والرستن أكثر من غارة جوية استهدفت تجمعات المسلحين وبالتالي هناك محاولات للقضاء على المجموعات الارهابية المسلحة.

وكان قد قال مصدر عسكري سوري، أنه لاصحة للأنباء الواردة على صفحات الإرهابيين حول انسحاب الجيش من حمص.



وقال المصدر: لاصحة للأنباء الواردة على صفحات الإرهابيين حول انسحاب الجيش من حمص ونؤكد أن الجيش العربي السوري موجود في حمص وريفها وينتشر على خطوط دفاعية ثابتة ومتينة وتم تعزيزها بقوات ضخمة إضافية مزودة بمختلف أنواع العتاد والسلاح وقواتنا جاهزة لصد أي هجوم إرهابي.

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