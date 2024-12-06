الجمعة ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٤
٠٣:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

مراسل العالم: الجيش السوري لا زال موجودا في مدينة حمص

الجمعة ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم في مدينة حمص السورية سعد الله الخليل بأن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية كانت قد نفت ما زعمه المسلحون حول انسحاب الجيش السوري من مدينة حمص مؤكدة أن الجيش السوري لا زال موجودا في حمص وينتشر على الخطوط بشكل قوي على حدود التماس مع المحافظة.

العالم خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى أن الجيش متعامل مع الواقع ويقوم بمنع وصول الإمدادات للمجموعات المسلحة المتواجدة في بلدتي تلبيسة والرستن حيث أن هاتين البلدتين سبق وان شهدتا مصالحات وطنية وشن الجيش السوري مع العمليات في تلبيسة والرستن أكثر من غارة جوية استهدفت تجمعات المسلحين وبالتالي هناك محاولات للقضاء على المجموعات الارهابية المسلحة.

وكان قد قال مصدر عسكري سوري، أنه لاصحة للأنباء الواردة على صفحات الإرهابيين حول انسحاب الجيش من حمص.

وقال المصدر: لاصحة للأنباء الواردة على صفحات الإرهابيين حول انسحاب الجيش من حمص ونؤكد أن الجيش العربي السوري موجود في حمص وريفها وينتشر على خطوط دفاعية ثابتة ومتينة وتم تعزيزها بقوات ضخمة إضافية مزودة بمختلف أنواع العتاد والسلاح وقواتنا جاهزة لصد أي هجوم إرهابي.

التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

شاهد/الجيش السوري يدمر مستودع أسلحة وآليات للمسلحين بإدلب

بيان سوري رسمي عن القصف الصهيوني لمنطقتي المزة وقدسيا في دمشق

اشتباكات عنيفة بين العشائر العربية و"قسد" شرقي سوريا

قصف روسي-سوري مشترك يستهدف الارهابيين في إدلب واللاذقية