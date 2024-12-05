العميد باكبور: على القوة البرية للحرس ان تكون مستعدة لمواجهة التهديدات

العالم - ايران

وجاء تصريح قائد القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية خلال مراسم تكريم القائد السابق وتقديم القائد الجديد للواء 71 التابع للحرس الثوري بمحافظة مركزي (وسط ايران) .

واضاف العميد باكبور: حققنا نجاحات كبيرة بفضل جهود حراس الثورة الاعزاء خلال واجباتهم المختلفة في مختلف مناطق البلاد، واستمرار هذه النجاحات التي من شأنها ان تعزز وترسخ الأمن في ايران يتطلب بأن تكون الوحدات القتالية على استعداد تام وحداثة .

واشار الى ان مناورات "شهداء الأمن" مؤخرا في محافظة سيستان وبلوشستان أثبتت مدى التنسيق بين الوحدات لمواجهة أي تهديد ، وقال: ان الخطوات المؤثرة التي حصلت هي ثمرة التضامن والتنسيق بين قوى الأمن والشرطة في مناطق عمليات جنوب شرق البلاد .

وأكد قائد القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية العميد محمد باكبور بأن على وحدات القوة البرية للحرس الثوري ان تكون على أهبة الاستعداد دوما لمواجهة جميع التهديدات .