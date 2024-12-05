العالم-الاحتلال

ونقلت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن يورام كوهين، أن نتنياهو قد طلب منه غير مرة التجسس على شخصيات خلال بعض الأحداث الأمنية في البلاد.

بينما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب نتنياهو تعقيبا على تصريحات رئيس الشاباك السابق، أن "يورام كوهين يشارك في حملة سياسية ضد نتنياهو ويفبرك قضية".

وأوضح يورام كوهين أن نتنياهو طلب منه استخدام أدواته أو صلاحياته ومراقبة أي شخص في السر من قبل "الشاباك"، غير أن كوهين رفض القيام بذلك، منوها إلى أنه لم يكن هناك شبهة محددة حول شخص معين، ولم يكن من المناسب بالنسبة له مراقبة جميع زملائه.

وفي السياق نفسه، فإن ملف تسريب "وثائق غزة" المزورة قد يضع حكومة نتنياهو أمام أسئلة كبيرة ووضع حرج داخليا وخارجيا، وذلك بعد ارتفاع عدد المعتقلين في القضية إلى 5 أشخاص، آخرهم عسكري برتبة رفيعة.

هذه الوثائق تتحدث في وقائع ليست صحيحة تخص مسار الحرب ووقائع لم تحدث صدرت من مكتب نتنياهو إلى الإعلام الغربي، الذي كشف عنها سابقا، وتقول مصادر في التحقيقات، إن تسريب الوثائق عرّض جهود إنقاذ الرهائن وحياة الجنود للخطر.

مكتب نتنياهو ربما يكون المتهم الأول، إذ مددت المحكمة منع لقاء المتحدث السابق باسم نتنياهو بمحاميه، في حين يحاول نتنياهو دفع الاتهامات عن نفسه، عندما اتهم في رسالة بعثها للمستشارة القضائية للحكومة، الكابينيت والجهات الأمنية والجيش بالمسؤولية عن هذه التسريبات.