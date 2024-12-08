جيش الاحتلال يتقدم في الجولان السوري ويباشر حفر خندق على طول الحدود

العالم _ سوريا

وأفادت القناة الـ 12 العبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "يتخذ مواقع جديدة في المنطقة العازلة أمام القنيطرة ويطلق نيران المدفعية لمنع الاقتراب من الحدود."

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي "تخطت السياج في الصباح الباكر وتمركزت داخل المنطقة العازلة، وبدأت القوات بإعادة الانتشار في القنيطرة."

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن الجيش "ينشر حواجز طرق على طول مرتفعات الجولان.. وسيتم تقييد حركة المرور في المنطقة حسب الحاجة.. وقد تم إعلان جميع المناطق الزراعية المجاورة للحدود السورية منطقة عسكرية مغلقة، وسيتم تقييد دخول المزارعين إليها".

كما أفادات إذاعة الاحتلال بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي "يواصل حفر خندق عميق على طول الحدود وخط وقف إطلاق النار مع سوريا."