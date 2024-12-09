عراقجي: استمرار مسار أستانا مرهون بالتطورات في سوريا

العالم - ايران

وقال عباس عراقجي، اليوم الاثنين عن الاجتماع غير العلني مع نواب مجلس الشوري الإسلامي حول التطورات في سوريا: قدمت في هذا اللقاء تقريرا عن مجموعة الأنشطة الدبلوماسية التي تمت خلال هذه الأيام القليلة، خاصة عن لقاء السبت في الدوحة والمشاورات والنتائج التي تمخض عنها.

وأضاف: طرح النواب في هذا اللقاء، أسئلة حول مسار التطورات وسرعتها في سوريا، وأجبنا عليها وطرحت بعض النقاط؛ وعقد اجتماع جيد لتبادل الآراء.

وردا على سؤال حول ما إذا كان سيتم الاعتراف بالمجموعات المعارضة لبشار الأسد وحضورها في الجولة الجديدة من اجتماع أستانا، قال: لم تحضر الحكومة السورية قط اجتماع عملية أستانا، وكانت عملية أستانا بين إيران وتركيا وروسيا وإن استمرار هذه العملية في المستقبل يعتمد على تطورات وقرارات الدول الثلاث ولم تكن الدول العربية الأخرى قط موضوع أستانا.

يذكر أنه عقد اليوم الاجتماع غير العلني لمجلس الشوري الإسلامي حول تطورات الأوضاع في سوريا بحضور وزير الخارجية عباس عراقجي.