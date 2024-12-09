إيران تؤكد دعمها لخيارات الشعب السوري في تقرير مصيره

العالم _ خاص بالعالم

وأوضح زهره وند، في حديث خاص لقناة العالم الإخبارية، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتابع التطورات في سوريا عن كثب لترى في أي اتجاه ستسير التطورات، مشدداً على أهمية أن يقرر الشعب السوري مصيره بنفسه وأن يعمل على بناء بلاده والحفاظ على وحدتها الوطنية وموقعها الديموعوغرافي.

وأشار النائب الإيراني إلى أن هناك قوى وأياد خفية تتجاهل مصالح الشعب السوري، مما يزيد من القلق حول مستقبل البلاد.

وأكد زهره وند على أن الأمر المهم لإيران هو اختيار الشعب السوري، مضيفا: في حال تمكنت هذه الجماعات المسلحة من اكتساب الشرعية وتمثيل القاعدة الأكبر من الشعب السوري، فسنكون في طبيعة الأمر مع الشعب السوري كما كنا في السابق لإيجاد الأمن والسلام والإعمار والاستقرار في هذا البلد.

ولفت النائب الإيراني إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالشعب السوري وسوريا، مؤكدا على أهمية استثمار تاريخ سوريا الزاهر وطاقاتها لتحقيق الأهداف المنشودة وإنهاء حالة انعدام الأمن والثبات التي يمر بها هذا البلد حاليا.

وشدد زهره وند على ضرورة عدم السماح لبعض الجهات، مثل كيان الاحتلال الإسرائيلي، أن يبعث بأمن واستقرار سوريا.

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