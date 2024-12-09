القوات اليمنية تنفذ عملية ضد هدف صهيوني حساس في أسدود

العالم- اليمن

وأوضح العميد يحىى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم أن العملية التي تأتي ضمن المرحلة الخامسة من مراحل إسناد المقاومة الفلسطينية، نفذت بطائرة مسيرة أصابت هدفها بنجاح.



وأكد سريع أنَ القوات المسلحة ستواجه أي عدوان إسرائيلي على بلدنا بالمزيد من العمليات العسكرية النوعية، وأن عملياتها الإسنادية للشعب الفلسطيني لن تتوقف حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.



وفيما يلي نص البيان:



بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم



قال تعالى: { وَلَیَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن یَنصُرُهُۥۤۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ }. صدقَ اللهُ العظيم



انتصاراً لمظلوميةِ الشعب الفلسطينيِّ ومجاهديه ورداً على مجازرِ العدوِّ الإسرائيليِّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة.



نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفت من خلالِها هدفاً حساساً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ "يفنة" في أسدود، جنوبيَّ منطقةِ يافا بفلسطينَ المحتلةِ وذلك بطائرةٍ مسيرةٍ وقد أصابتِ الطائرةُ هدفَها بنجاح بفضل الله.



وتأتي هذه العمليةُ ضمنَ المرحلةِ الخامسةِ من مراحلِ إسنادِ المقاومةِ الفلسطينية.



تؤكدُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ أنَّها ستواجهُ أيَّ عدوانٍ إسرائيليٍّ على بلدِنا بالمزيدِ من العملياتِ العسكريةِ النوعيةِ وأنَّ عملياتِها الإسناديةَ للشعبِ الفلسطينيِّ لن تتوقفَ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزة.



واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير



عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً



والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة



صنعاء 8 من جمادَى الآخرة 1446للهجرة



الموافق للـ 9 ديسمبر 2024م



صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية