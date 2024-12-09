مراسل العالم ينقل آخر التطورات الميدانية في الضفة الغربية

العالم _ مراسلون

وأفاد مراسل العالم، فارس الصرفندي، بأن مدينة طوباس تشهد منذ صباح اليوم الاثنين اقتحامًا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى وقوع اشتباكات في المحافظة. ونتيجة لهذه الاشتباكات، استشهد شابان فلسطينيان وأصيب عدد من الشبان الذين تم نقلهم إلى المستشفى التركي، حيث وصفت إصابة اثنين منهم بأنها خطيرة.

وأشار مراس العالم إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يبدو أنه تعمد إطلاق النار باتجاه رؤوس هؤلاء الشبان المستهدفين، حيث كانت معظم الإصابات في الأجزاء العليا من أجسادهم.

وأوضح أن منطقة طوباس تتعرض بشكل مستمر لانتهاكات واقتحامات، حيث يعتبر جيش الاحتلال هذه المناطق، بما فيها جنين وطوباس وطولكرم ونابلس، مناطق حاضنة لقوى المقاومة الفلسطينية.

وأكد مراسل العالم أن الحدث الأبرز هو ما يحدث الآن في مدينة جنين، وتحديدًا في مخيمها، حيث تجري اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وأجهزة الأمن الفلسطينية. وقد أعلنت أجهزة الأمن الفلسطينية عن إصابة 5 من ضباط وعناصر السلطة الفلسطينية خلال هذه الاشتباكات، حيث أصيب 4 منهم اثر تفجير سيارة وضعت في أحد المواقع.

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