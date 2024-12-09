بالفيديو: الاعتداءات الاسرائيلية على مختلف المناطق السورية متواصلة دون توقف

العالم- سورية

هذا وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن جيش الإحتلال قصف المرفأ العسكري في اللاذقية تابعة للجيش السوري.



كما اعلنت المصادر عن سماع دوي عدة انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق حيث شنت طائرات الاحتلال عدة غارات هناك كما استهدف سلاح الجو الصهيوني مقر ادارة الحرب الالكترونية بالقرب من البهدلية المحاذية للسيدة زينب (س).



مشاهد من القصف الصهيوني الذي دمر سفناً في ميناء اللاذقية تابعة للجيش السوري.

الى ذلك أعنلت مصادر سورية عن عدوان اسرائيلي جديد على محافظتي درعا وحمص وعلى مستودعات للجيش بريف دمشق وكذلك على مركز البحوث العلمية بمنطقة برزة بالعاصمة السورية .

كما استهدف طيران الاحتلال الاسرائيلي الدفاع الجوي السوري في منطقة شنشار بريف حمص وكذلك شن 4 غارات على مطار المروحيات في عقربا بريف دمشق.

واشارت "القناة 12" الاسرائيلية ان الجيش يعمل على نطاق واسع جداً في كل سوريا لتدمير ما تبقى من الجيش السوري، معتبرة ان "هذه هي اللحظة المناسبة للتخلص من كل قدرات الجيش السوري حتى لا تقع بيد أحد ولا يهم من يكون في السلطة لاحقاً" حسب تعبيرها.

وكانت إذاعة جيش الإحتلال ذكرت أن سلاح الجو هاجم اليوم أكثر من 150 هدفًا عسكريًا داخل الأراضي السورية؛ يأتي ذلك فيما نفذت قوات الإحتلال توغلات برية داخل سورية، بالتزامن مع الغارات الجوية المكثفة على مواقع في سوريا.

وذكرت مصادر في جيش الإحتلال أن قواته توغلت عدة كيلومترات داخل المنطقة العازلة واحتلت منطقة بعمق عدة كيلومترات جنوبي سوريا على طول المنطقة الحدودية من جبل الشيخ حتى المثلث الحدودي بين سوريا وفلسطين المحتلة والأردن.

وفي سياق الغارات الجوية، وصفت إذاعة جيش الإحتلال العمليات بأنها "غير مسبوقة"، مشيرة إلى أن طيران الاحتلال ينفذ هجمات مكثفة تستهدف تدمير كل ما وصفته بالأهداف العسكرية التابعة للحكومة السورية.

وأشارت الإذاعة إلى أن طائرات الاحتلال تستخدم قنابل ثقيلة خارقة للتحصينات، في موجات متتالية من الهجمات، مما حول القواعد الجوية إلى "طرق سريعة" للطائرات المغادرة والعائدة.