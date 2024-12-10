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هذا ما قاله ميقاتي عن الانباء التي تحدثت عن دخول مسؤولين سوريين إلى لبنان

هذا ما قاله ميقاتي عن الانباء التي تحدثت عن دخول مسؤولين سوريين إلى لبنان
الثلاثاء ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

أوضح المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، ما يتم تداوله عن دخول بعض المسؤولين السوريين السابقين او عبورهم إلى دول اخرى إلى لبنان.

العالم - لبنان

وأشار المكتب إلى أن سياسة الحكومة اللبنانية لطالما كانت الركون إلى القوانين اللبنانية والدولية وهو امر إنتهجته طيلة الفترة السابقة عندما استقبل لبنان مئات الآلاف من الأخوة السوريين.

وأكد المكتب أن الرئيس ميقاتي يتابع هذا الموضوع عن كثب وقد اجرى لهذه الغاية اتصالات مكثفة بكل من وزير العدل هنري خوري، ومدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، والمدير العام للامن العام بالتكليف اللواء الياس البيسري، واعطى توجيهاته بان يصار إلى الاحتكام بهذا الملف إلى ما تفرضه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وتحت إشراف القضاء المختص وفي ما يؤمن مصلحة لبنان واللبنانيين ومستقبل العلاقات مع الشعب السوري.

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