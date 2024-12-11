بالفيديو: قوات الاحتلال تقتحم الضفة.. والمقاومة تفاجئها برد ساحق

العالم – خاص العالم

حملةُ اقتحاماتٍ واعتقالاتٍ واسعة يشنها الاحتلالُ الاسرائيلي بالضفةِ الغربية شملت مناطقَ عدة. وطالت عشرين فلسطينيا على الأقلِ بينَهم طفلٌ، وأسرى سابقون.

تركزت عملياتُ الاعتقال في محافظةِ نابلس، فيما توزعت بقيتُها على محافظاتِ، بيت لحم، قلقيلية، وطولكرم، رافقها اعتداءاتٌ وتهديداتٌ بحقِّ المعتقلين وعائلاتِهم، إلى جانبِ عملياتِ التخريبِ والتدميرِ الواسعة في منازلِ المواطنين.

ففي قلقيلية، اقتحمت قواتُ الاحتلال حيَ شريم وشارعَ المحافظة وحيَ داوود وشارعَ التربية والتعليم وحيَ الظهر وواد الصراصير.

كما اقتحمت قواتُ الاحتلال مخيمَ الجلزون شمالَ رام الله ودوارَ المنارة وسَطَ المدينة، وحيَ البالوع في مدينةِ البيرة، وذكرت مصادرُ محليةٌ أنّ قواتِ الاحتلال داهمت شركاتِ صرافةٍ وسَطَ مدينةِ رام الله.

وفي نابلس، اعتقلت قواتُ الاحتلال، خمسةَ مواطنين على الأقل، في قريةِ بورين جنوبَ المدينة كما اقتحمت قواتُ الاحتلال قريةَ روجيب شرقَ نابلس، واعتقلت عدداً آخرَ من الفلسطينيين

يُشار إلى أنّ عددَ حالاتِ الاعتقالِ منذُ بدءِ حربِ الإبادةِ المستمرة والعدوانِ الشامل الذي يرتكبه الاحتلالُ الاسرائيلي بحقِ الشعبِ الفلسطيني في غزة، بلغ أكثرَ من اثني عشَر ألفَ شخصٍ من الضّفةِ والقدسِ المحتلة.

وفي مدينةِ نابلس اندلعت مواجهاتٌ بينَ شبانٍ وقواتِ الاحتلال عقبَ اقتحامِها بلدةَ أودلا جنوبَ المدينة كما أعلنت كتائبُ شهداءِ الأقصى عن اشتباكٍ بالأسلحةِ الرشاشة مع القواتِ الصهيونية خلالَ اقتحامِ مدينةِ قلقيلية بالضفة الغربية.