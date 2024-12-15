كاميرا العالم ترصد إستعدادات قوات الأمن العراقية لمسك الحدود مع سوريا

العالم – خاص بالعالم

جولة ميدانية برفقة قيادة عمليات نينوى الحشد الشعبي الى الشريط الحدودي مع الجانب السوري ضمن الحدود الادارية لغرب نينوى في قضاء تلعفر وبعاج وسنجار وصولا الى قيادة الحدود المنطقة السادسة.

حيث أصبحت الإجراءات الأمنية مشددة بشكل كبير ، مع وصول تعزيزات عسكرية كبيرة رصدتها كاميرا العالم تضم أسلحة ثقيلة وخفيفة وانتشارا كبيرا للقطعات على طول الشريط الحدودي.

وقال ابو كرار : امر اللواء 53 الحشد الشعبي:"بالنسبه للوضع الامني من غرب نينوى الى الجزيرة مستتب والوضع جيد جدا والحدود مؤمنة وجاهزة".

وقال اسماعيل علي عباس آمر فوج الاول اللواء 53:"الشريط الحدودي بين سوريا والعراق مؤمن بشكل جيد،والقوات الامنية منتشرة انتشارا كثيفا ولا يوجد اي تخوّف في المنطقة غرب نينوى".

فيما اكد القيادات الامنية بان الحدود مؤمنة بالكامل ، و لا توجد أي مخاوف على الحدود من أي تسلل، وهذه الاستعدادات الاحترازية وثقتها عدسة العالم خلال جولة ميدانية لها على طول الشريط الحدودي مع الجانب السوري برفقة اللواء 30 الحشد الشعبي.

وقال مجتبى تحسين معاون امر فوج المغاوير في اللواء 30 الحشد الشعبي:"الحشد الشعبي اللواء 30 ،قيادة عمليات نينوى متواجد في الشريط الحدودي والحدود مؤمنة بالكامل ولا يوجد أي مخاطر في الشريط الحدود السوري".

وتبلغ حدود العراق مع سوريا أكثر من 600 كيلومتر، و حوالي 80 بالمائة منها مغلقة بجدران خرسانية يبلغ ارتفاعها 3 أمتار. و أسلاك كاميرات حرارية، وأبراج مراقبة و خنادق هي إجراءات أمنية اتخذها العراق لمنع التسلل من الجانب السوري.

الشريط الحدودي مؤمن بشكل كامل بوجود ثلاثة فرقا عسكرية و اربعة الوية من الحشد ومنظومة موانع و مراقبة، وتعزيزها بقطعات اضافية من الجيش والشرطة الاتحادبة والتي مسكت الحدود بشكل كامل.

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