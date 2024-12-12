بن غفير يطالب بإقامة حواجز عسكرية دائمة في الضفة.. والسبب؟

العالم - الاحتلال

وقال المتطرف "بن غفير" في منشور على منصة “إكس”: “أكرر مطالبتي الدائمة بإقامة حواجز دائمة على طرقات “يهودا والسامرة” (الضفة الغربية)، وإتاحة طرق آمنة للسكان الفلسطينيين”.

وأضاف: "حق مواطني "إسرائيل" في الحياة له الأولوية على حرية التنقل للفلسطينيين" على حد قوله.

وقبل أيام، كشف ما يسمى بـ وزير المالية الإسرئيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن سلسلة إجراءات بدأ في دفعها إلى الأمام بغرض ضم 60% من الضفة الغربية، تبدأ بفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات وتكتمل بالسيادة على بقية أنحاء المنطقة.

وتتحدث هذه الخطة عن تغيير جذري في الوضع القائم اليوم، حيث يسيطر فيه جيش الاحتلال على المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية، وتقوم فيه ما يسمى بـ الإدارة المدنية التابعة للجيش بتولي مسؤولية الحكم، وتقوم فيه حكومة الاحتلال بإدارة شؤون المستوطنين اليهود كما يسمى "مواطنين" إسرائيليين بالشراكة معها.

والمستوطنون يسيطرون على 3.5% من أراضي الضفة الغربية، لكن حكومات بنيامين نتنياهو ضاعفت ثلاث مرات تقريباً مساحات الأرض الخاضعة لنفوذهم، بحيث أصبح مجموع هذه الأراضي 10%.

وهناك 50% خاضعة مباشرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في حين تخضع مساحة 40% من الضفة للسلطة الفلسطينية، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينتهكها بلا هوادة.