سرايا القدس تعرض مشاهد لقنص جندي إسرائيلي جنوب غزة

العالم – خاص بالعالم

رسالة القسام تأتي بعد أقل من ساعة من بيان الذي نشره الناطق باسم الكتائب أبو عبيدة كشف فيه إن جيش الاحتلال قصف مؤخرا مكانا يتواجد فيه بعض الأسرى الاسرائيليين وكرر القصف للتأكد من مقتلهم.

مشيرا إلى أن لدى المقاومة معلومات استخبارية تؤكد بأن العدو تعمد قصف المكان بهدف قتل الأسرى وحراسهم.

أبو عبيدة أشار إلى أن المقاومة نفذت محاولات لانتشال أسرى العدو، ونجحوا في انتشال أحدهم ومصيره غير معروف محملا نتنياهو وحكومته وجيشه المسئولية الكاملة عن هذا الحدث وعن حياة أسرى الكيان

إلى ذلك واصلت المقاومة الفلسطينية عملياتها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وسيطرت على ثلاث مسيرات إسرائيلية من نوع كواد كابتر في حي الجنينة شرق مدينة رفح.

كتائب القسام قصفت أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في منطقة البريد بمخيم جباليا شمال القطاع بقذائف الهاون. من جهتها، اعلنت سرايا القدس قصف تجمعات جنود الاحتلال في محيط نادي خدمات جباليا، واكدت قصف عسقلان ومستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية.

هذا فيما تتواصل المعارك بين المقاومة وقوات الاحتلال في محاور التوغل المختلفة، خاصة بمحافظة الشمال.

سرايا القدس عرضت مشاهد لقنص جندي صهيوني في مناطق التوغل جنوب مدينة غزة فيما عرضت الوحدة الصاروخية في كتائب الشهيد أبو علي مصطفى مشاهد من استهداف تموضعا لقوات العدو الصهيوني في 'تل زعرب' غرب مدينة رفح برشقة صاروخية ردا على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

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