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مراسل العالم: الإحتلال يقصف المنطقة الآمنة بالنصيرات

الجمعة ١٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٢ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الإخبارية في قطاع غزة أحمد ابو عبيد باستشهاد 34 فلسطينيا وجرح وفقد العشرات في مجزرة اسرائيلية في مخيم النصيرات وسط القطاع.

العالم - خاص بالعالم

وأكد مراسلنا أن طائرات الاحتلال شنّت سلسلة غارات على مبنى البريد ومنازل في مخيم النصيرات، وواصلت الى جانب زوارق الاحتلال قصفها مخيم النصيرات، على الرغم من المجزرة المرتكبة.

وأوضح مراسلنا أن الجيش الاسرائيلي كان قد صنف مخيم النصيرات بالمنطقة الآمنة ووجه المواطنين بالتوجه اليها لكنه قصفها فيما بعد دون سابق انذار، مؤكدا أن الدفاع المدني يحاول الوصول الى المنطقة المستهدفة لكنه يواجه صعوبات.

كما أكد مراسلنا أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة جديدة باستهداف خيام النازحين في المناطق الشرقية من خانيونس وهي المناطق المخصصة للخدمات الانسانية.

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