فرنسا.. ماكرون يختار فرنسوا بايرو رئيسا للوزراء

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وبايرو، سياسي وسطي مخضرم وأحد أوائل مؤيدي ماكرون، وكان ينظر إليه منذ فترة طويلة على أنه المرشح الأوفر حظا بعد أن توحد المشرعون من أقصى اليمين واليسار لإحباط حكومة ميشيل بارنييه الأسبوع الماضي.

والتقى بايرو وماكرون لمدة ساعتين تقريبا صباح الجمعة. ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية في البداية أن الاجتماع كان متوترا وأن فرص بايرو في الحصول على المنصب قد تضاءلت.

وقالت صحيفة "بوليتكو" إنه يبدو أن الاختيار كان محل نقاش حتى اللحظة الأخيرة، لافتة إلى أن ماكرون تخطى أصلا المهلة الزمنية التي حددها لاختيار رئيس جديد للحكومة.

ومن المتوقع أن يعين بايرو حكومته في الأيام المقبلة.

وأطاح البرلمان الفرنسي بإدارة بارنييه الأسبوع الماضي بعد محاولتها تمرير ميزانية الضمان الاجتماعي المخففة للسيطرة على العجز الهائل في فرنسا.

وطالبت أحزاب اليسار الفرنسية باستقالة إيمانويل ماكرون عقب إسقاط الحكومة، لكن ماكرون أكد أنه يعتزم البقاء في منصبه رئيسا للبلاد حتى تنتهي فترة ولايته في عام 2027.