الفياض: الحشد يتصدى لكل خطر يحدق بالبلاد

العالم - العراق

وذكر الفياض في كلمة أمام حشد من شيوخ ووجهاء عشائر الانبار: "نزع سلاح الدولة السورية وإبقاء جماعات مسلحة فقط يمثل تهديد، ونتمنى لسفينة الاستقرار أن ترسو في سوريا بعد عقد من التحديات، و نسعى مع الدول العربية لوصول سوريا إلى الاستقرار وحفظ وحدة ترابها".

وأوضح ان " العراق لم يتدخل في الشؤون السورية أو أي دولة أخرى وهذا ليس منهجنا" مشير الى ان "الكيان {الصهيوني} قام باحتلال هضبة الجولان مجددا في بلد يمر بوضع صعب ومن دون جيش".

وتابع "أهالي الأنبار هم أدرى بحقبة داعش التي عانوا ما عانوا بسببها و قواتنا الأمنية في وضع مختلف اليوم وغير عما كانت عليه في 2014 و الحشد بات قوة كبيرة تمثل كل العراق وتتصدى لكل خطر يحدق بالبلاد".

وأكد الفياض "سنكون قاطعين كحد السيف بوجه من يريد أن يعبث بأمن محافظة الأنبار والقوة الأمنية لا تعني شيئا بدون الترابط مع المجتمع".