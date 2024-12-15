هل سيقبل نتنياهو بوقف اطلاق النار بعد محاكمته؟..

العالم - مراسلون

تتواصل المساعي الهادفه للوصول الى إتفاق لوقف النار بقطاع غزة؛ أخرها وصول المستشار الامريكي للامن القومي جيك سوليفان الى تل أبيب ولقائه المسؤولين الاسرائيليين. الضيف الامريكي قال أن هناك فرصة سانحة في هذا الوقت للوصول الى أتفاق لوقف النار.

وقال المختص في الشأن الاسرائيلي ديمتري دلياني لقناة العالم:"موقف نتنياهو داخلياً وهو الاهم بالنسبة له مع بدء المحاکمات التي من المفترض ان تأخذ فترات طويلة فإن المعادلة التي کانت تشکل رفض نتنياهو الدائم للوصول لأي صفقة تبادل ووقف حرب الابادة قد تتغير بفعل هذه العوامل، لذلک هناک باب من الفرصة مفتوح".

وعلى وقع تلك التحركات الراميه للوصول الى اتفاق لوقف العدوان على غزة تخرج التظاهرات الاسبوعية الى الشارع الاسرائيلي بتل أبيب والقدس المحتلة وبعدة مناطق ومدن داخل كيان الاحتلال الاسرائيلي، محذرين من محاولات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التلاعب لعرقلة الوصول الى إبرام صفقة تبادل لدواعي شخصية وتحميلة مسؤولية حياة من تبقى من أسرى اسرائيليين.

وقال الناشط السياسي باسم زيداني لقناة العالم:" استمرار المظاهرات ضد نتنياهو من قبل أهالي الاسری الاسرائيليين والمختطفين هو بسبب تأکدهم عدم جدية نتنياهو بشأن ابرام صفقة تبادل وعدم جديته في نية استعادة الاسری الاسرائيليين من قطاع غزة".

قناة 12 العبرية ووفق إستطلاع أجرته مؤخراً أشار الى أن غالبية الشارع الاسرائيلي مع إبرام الصفقة بأسرع وقت ممكن.

المنظمات الاحتجاجية أعلنت بأن احتجاجات الشارع ستأخذ أوجه جديدة ومختلفة عن السابق للضغط علی بنيامين نتنياهو التي تحمله المسؤولية الکاملة والتي تحمله المسؤولية الکاملة في الاخفاق لاتمام صفقة التبادل.