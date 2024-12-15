'اسرائيل' تصول وتجول بسوريا.. والفصائل منشغلة بالسلطة وتضييق الحريات

العالم - سوريا

فبعد الشعارات المنمقة التي تم رفعها أثناء التقدم باتجاه العاصمة والاستيلاء عليها حول احترام الحريات الفردية والدينية، بدأت النزعات الطائفية والعمليات الانتقامية تظهرا للعلن بدءا من التضييق على الأقليات الدينية ومرورا بحملة الإعتقالات الهوجاء وانتهاء بتهديدات التهجير.

عدم الاستقرار الداخلي وفّر الأرضية لشن الكيان الصهيوني عدوانا همجيا دمّر البنية التحتية والمنشآت والقدرات العسكرية السورية بأكملها، بل واستولى على مساحات واسعة من البلدات والقرى السورية التي تقع على بعد أقل من 15 إلى 18 كيلومترا جنوب العاصمة دمشق.

جواب تحرير الشام حيال كل هذا الدمار والإحتلال جاء على لسان متزعمه الجولاني الذي قال: لسنا بصدد الخوض في صراع مع "إسرائيل"، إن الشعب السوري منهك جراء النزاع، وأن البلاد لن تشهد حربا أخرى؟!

والأدهى من ذلك أن أول خطوة رسمية قامت بها "تحرير الشام" هي إغلاق معسكرات الفصائل الفلسطينية في سوريا.

ممثل واشنطن لشؤون سوريا سابقا، جيمس جيفري كان قد صرح بأن تنظيم الجولاني هو مصدر قوة استراتيجية لأميركا في إدلب..

والعاقل تكفيه الإشارة..