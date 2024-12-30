هل يخطّط الإحتلال الإسرائيلي للبقاء في الجنوب اللبناني؟

العالم – خاص بالعالم

صحيفة'يسرائيل هيوم" العبرية كشفت عن أن الكيان يدرس وخلال مناقشات تجري على أعلى المستويات السياسية والأمنية الإسرائيلية إمكانية إبقاء جيشه في بعض نقاط السيطرة جنوبي لبنان حتى بعد انتهاء الستين يوما المحددة للانسحاب والمنصوص عليها في الاتفاق .

وبحسب الصحيفة تتعلق الخطة بأربع نقاط استراتيجية من المتوقع أن يبقي الاحتلال وجوده فيها وهدفه من ذلك تنفيذ غارات محتملة على أهداف داخل لبنان عند الضرورة.



القناة 14 العبرية من جانبها كشفت نقلا عن مسؤول سياسي إسرائيلي عن أن هذه الخطوة إذا نفذت ستتم بالتنسيق مع إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب التي ستتولى مهامها قبل نحو أسبوع من الموعد النهائي للانسحاب.



وهدد ذلك المسؤول من أنه إذا لم ينفذ الطرف الآخر الاتفاق فلن ينفذ كيانه ما عليه ولن يتخلى عن جنوب لبنان لصالح حزب الله مرة أخرى بحسب تعبيره.

وليس بعيدا عن هذه التهويلات الاسرئيلية صرح رئيس أركان جيش الاحتلال هيرتسي هليفي أن الطريق لهزيمة حزب الله هو نصر طويل المدى يتحقق بعودة مستوطني الشمال وعودة السياحة والمطاعم والمقاهي والازدهار.



وقال جيش الاحتلال إن هليفي أجرى تقييما للوضع في جنوب لبنان مع قائد القيادة الشمالية أوري غوردين، وقادة فرق وألوية آخرين عند الحدود الفلسطينية اللبنانية.

عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أكد أن المرحلة الآن لها علاقة باتفاق وقف العدوان وإعطاء فرصة لتطبيقة وخاصة من زاوية مسؤوليات الدولة.



مشددا على أن هذا الأمر لن يدوم طويلا مع الاحتلال ولن تكون له ضمانة في أرض لبنان من أحد ولن تكون له حرية التصرف فيها كيفما كان.



يذكر إجمالي خروقاته الاحتلال منذ بدء سريان الاتفاق في 27 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وصل إلى أكثر من 330 خرقا.

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