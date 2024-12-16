الدوري الايراني .. سباهان يهزم برسبوليس وتراكتور يحافظ على الصدارة

العالم - ايران

اقيمت المباراة على ملعب نقش جهان في اصفهان عصر الاثنين، وادارها الحكم وحيد كاظمي.

سجل هدفي الفوز لاصحاب الارض ، محمد امين حزبازي (16) ومهدي ليموجي (71)، فيما سجل برسبوليس هدفه الوحيد بواسطة محمد خدا بنده لو (25)، علما ان برسبوليس لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 38 بعد ان اشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء ضد غيوركي غولسياني.

وفي مباراة اخرى فاز متصدر الدوري تراكتور سازي تبريز على مضيفة ملوان انزلي بهدفين نظيفين، سجلهما امير حسين حسين زادة (37) ومهدي هاشمي نجاد (80).

واشهر حكم المباراة بيجن حيدري 4 بطاقات صفراء للاعبي تراكتور وبطاقة واحدة للاعب ملوان.

وفيما يلي ترتيب فرق المقدمة في الدوري الايراني الممتاز:

1- تراكتور تبريز 28 نقطة

2- سباهان اصفهان 27 نقطة

3- برسبوليس 23 نقطة

4- فولاد خوزستان 21 نقطة

5- ملوان انزلي 18 نقطة