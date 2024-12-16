الادميرال سياري: إرساء الأمن يتطلب تعاوناً إقليمياً متعدد الأطراف

العالم - ايران

استقبل الادميرال سياري اليوم الاثنين رئيس اكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية في سلطنة عمان اللواء حامد بن احمد بن سعيد سكرون.

وأثناء التهنئة بيوم القوات المسلحة لسلطنة عمان، أشار الأدميرال سياري إلى العلاقات التاريخية الجيدة للغاية والتعاون الدفاعي والعسكري طويل الأمد بين البلدين في مختلف المجالات.

وأوضح رئيس الأركان والمساعد التنسيقي للجيش الايراني أن الاستكبار العالمي يسعى لكسب المنافع وزعزعة الأمن العام والأمن الجماعي في المنطقة، وقال: على دول المنطقة أن تعمل على تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف فيما بينها من أجل تحقيق الأمن الجماعي.

واشار الادميرال سياري الى عقد 19 لجنة مشتركة بين البلدين والتدريبات المشتركة التي أجريت بين القوات المسلحة للبلدين، معربا عن شكره وتقديره للمواقف الجيدة والدقيقة والصحيحة لمسؤولي سلطنة عمان بخصوص إدانة ممارسات الكيان الصهيوني.

من جانبه أعرب اللواء حامد سكرون رئيس الوفد العماني عن امتنانه لكرم الضيافة المتميز الذي قدمته جامعة الدفاع الوطني العليا في هذه الزيارة، وأكد على تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين.

كما أعرب عن تقديره وشكره للجمهورية الإسلامية الإيرانية على مواقفها الحكيمة تجاه تطورات المنطقة.

واعتبر اللواء سكرون، زيارة رئيس أركان الجيش السعودي إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حدثاً إيجابياً ومهماً وفعالاً في العلاقات الثنائية، معربا عن أمله في تعزيز الأمن وتطوير التعاون في المنطقة، من خلال تعزيز ومتابعة العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف للجمهورية الإسلامية الإيرانية مع دول المنطقة.