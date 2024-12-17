اسلامي:  يجب تحقيق التطور دون الاعتماد على نظام الهيمنة العالمي

العالم - ايران

وقال اسلامي في كلمة القاها امام المؤتمر الدولي الثاني لشهداء طوفان الاقصى والمنتدى الثالث لشهداء جبهة المقاومة، في اصفهان (وسط)، ان الشعب الايراني قد دخل منطقة محظورة كانت حكرا على المتغطرسين، فالعلوم النووية لا تعني القنبلة النووية بل انها مدخل لكافة العلوم وبوابة لجميع انواع التقدم والتطور ومنها الصناعة والزراعة والطب والبيئة والتربة والمياه وانتاج الطاقة.

وشدد اسلامي ان قوة وتطور الدول مبني على العلم والتكنولوجيا والبلدان التي تتقدم هي التي تعتمد على نفسها وتواصل التقدم دون الاعتماد على نظام الهيمنة واذا لم نحقق التقدم فاننا سنصاب بالاضرار.

وتابع اسلامي ان العلوم والتقنيات وخاصة في المجالات النووية، والجوفضائية، وتكنولوجيا المعلومات، والنانو، والبايوتكنولوجيا، هي من مكامن القوة وهي منطقة محظورة تصنع القوة وهي حكر على نظام الهيمنة واذا ارادت دولة ما الدخول الى هذه المنطقة المحظورة يجب ان تخضع لشروط نظام الهيمنة العالمي.

مشروع الشرق الاوسط الجديد

وفيما يخص اوضاع المنطقة اشار اسلامي الى مؤامرات الاعداء قائلا ان مشروع الشرق الاوسط الجديد الذي طرح قبل عقد من الان هو احدى هذه المؤامرات، وانه طرح بعد فشل اتفاقية اوسلو وان اساس هذا المشروع هو سيطرة الصهيونية والاستكبار على هذه المنطقة الكبيرة والهامة.

واعتبر اسلامي ان ظهور تنظيم داعش يكمل خريطة هذه المؤامرة كما ان هناك مخطط لتقسيم العراق وهناك مخططات مرسومة ايضا لايران، لكن حكمة سماحة قائد الثورة الاسلامية وجهاد الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني ورفاقه قد احبط مؤامرات الاعداء. ونوه اسلامي بأن دول الاستكبار العالمي واذنابهم قد دعموا الصهاينة ضد الفلسطينيين لكن جبهة المقاومة ستواصل دورها الفاعل.