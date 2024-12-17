بقائي: الرئيس بزشكيان سيتوجه إلى مصر للمشاركة في اجتماع D8

العالم – إيران

وقال بقائي: إن وزير الخارجية سيتوجه إلى القاهرة، مساء اليوم الثلاثاء، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي.

وبحسب قوله فإن اجتماع وزراء خارجية ثماني دول إسلامية نامية وهي إيران وتركيا ومصر وباكستان وإندونيسيا ونيجيريا وماليزيا وبنغلاديش سيعقد غدا الأربعاء، لينعقد اجتماع رؤساء هذه المنظمة بعد غد الخميس لوضع اللمسات الأخيرة على وثائق اجتماع القمة.

وأضاف أن الاجتماع الحادي عشر لرؤساء هذه المنظمة سيعقد يوم الخميس ويشارك فيه الرئيس بزشكيان.

وتابع قائلا: الاستثمار في الشباب ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشكيل اقتصاد للمستقبل تم تحديدها كموضوعات رئيسية لهذا الاجتماع.

كما أشار إلى ضرورة استغلال كل فرصة مثل هذا الاجتماع لطرح القضايا الإقليمية، وأعلن أنه من المقرر عقد اجتماع خاص مساء الخميس على مستوى رؤساء الدول الثماني لاستعراض الوضع في فلسطين ولبنان.