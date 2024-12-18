دخول مجموعة حاملة الطائرات الضاربة هاري إس ترومان البحر الأحمر

العالم-الاميركيتان

وأضاف قائد قوات الأسطول الأمريكي كودل، أن قواعد الاشتباك لابد وأن تعكس هذا التحدي المتغير باستمرار حتى لا تكتفي البحريةُ بالرد على الهجمات، بل يجب أن تتصرف لمنعها "وفقا لتوقيتنا وإيقاعنا". موضحاً أن القوات البحريةَ الفرنسيةَ والبريطانيةَ ستعمل أيضًا في المنطقة قريبًا.



وأشار إلى أن ما حدث في البحر الأحمر "قصةٌ لا تُصدق" وليس مجرد رتابة في كيفية دفاعِ البحرية عن سفنها وعملياتها في البيئات المتنازعِ عليها.

في السياق ذاته لفتت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، أن دخول مجموعة حاملة الطائرات الضاربة هاري إس ترومان (HSTCSG) منطقة هي مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية.

وأضافت القيادة المركزية أن مجموعة حاملة الطائرات جاهزة، لتنفيذ مجموعة كاملة من عمليات حاملة الطائرات الأساسية، وأن المجموعة جاهزة للدفاع عن القوات والأفراد الأمريكيين والشركاء و "حرية الملاحة لضمان الأمن البحري".

واستنكر عضو المجلس السياسي الأعلى في حكومة البناء والتغيير اليمنية "محمد علي الحوثي"، وبشدة، العدوان الأمريكي البريطاني الاخير على وزارة الدفاع بالعاصمة صنعاء فجر اليوم الثلاثاء؛ مؤكدا بان العمليات ضد الكيان الصهيوني مستمرة، وكلما ازداد العدوان على بلادنا كانت الخيارات مفتوحة.

واكدت القوات المسلحة اليمنية في بيان الاثنين الماضي: ان عملياتنا لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، قائلة: نؤكد ومعنا أبناء الشعب اليمني العزيز المجاهد الاستعداد لمواجهة أي عدوان إسرائيلي أمريكي بمزيد من العمليات العسكرية النوعية والمؤثرة.