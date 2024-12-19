بالفیدیو.. ما هو موقف بوتين وزيلينسكي من بدء مفاوضات للسلام؟

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مع تقدم القوات الروسية على طول جبهة القتال والتحرك باتجاه تحقيق أهدافها الأساسية في ساحة المعركة في أوكرانيا، حسب ما أعلن عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يبرز الحديث عن حل سلمي للحرب مابين البلدين. بوتين قال إن روسيا مستعدة لإجراء محادثات والتوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا لكن الأمر يتطلب استعداد الطرف الآخر بالمثل.

حیث قال الرئيس الروسي 'النظام الأوكراني ورعاته أنفسهم لا يعرفون فنون الحرب، لذلك ففترة التهدئة ستسمح للعدو أن يعزز قدراته البشرية. نحن لسنا بحاجة إلى وقف إطلاق النار، وإنما بحاجة إلى سلام دائم وعادل يضمن الأمن للدولة والشعب الروسي'.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أطلق بدوره مناشدة جديدة إلى حلفاء بلاده الأوروبيين بتنسيق الجهود الرامية للتوصل إلى سلام دائم في أوكرانيا. مشيرا إلى ان بلاده تحتاج لعمل منسق من أجل السلام الدائم وليس فقط وقف الأعمال القتالية الذي يسعى له بوتين لشراء الوقت حسب ما قاله في خطاب أمام المجلس الأوروبي. مطالبا بالضغط على موسكو للتحرك صوب تحقيق سلام حقيقي ومستدام ومضمون.

وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن قال أن بلاده قدمت الدعم لأوكرانيا، مشيرا إلى انه قد أنشأنا لأول مرة في تاريخ حلف شمال الأطلسي قيادة مخصصة، تهدف إلى مساعدة أوكرانيا على طول هذا المسار.

حیث اکد أنتوني بلينكن انه 'لقد وضعنا أوكرانيا على مسار عضوية حلف شمال الأطلسي، وكانت القمم المتعاقبة لحلف شمال الأطلسي واضحة جدًا بشأن ذلك'.

الأمين العام للناتو مارك روته شدد على ضرورة مواصلة تقديم الدعم الغربي لأوكرانيا. مشيرا إلى أن أوكرانيا يجب أن تكون في أقوى موقف عندما ستقرر بدء مفاوضات السلام.

فقال الأمين العام للناتو 'نحن نعلم طلبك، ويمكنني أن أؤكد أنه يتم تسليم تسعة عشر نظامًا إلى أوكرانيا لحماية بنيتها التحتية الحيوية'.

وعلى الميدان، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدتين جديدتين في دونيتسك والقضاء على الف وستمائة وثلاثين عسكريا أوكرانيا في اربع وعشرين ساعة ماضية.