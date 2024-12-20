مشجعون لكيان الاحتلال يعتدون على فلسطينيين في فرنسا

العالم-فلسطين

وأظهرت لقطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة قفز أحد الشاب من المدرجات إلى الملعب رافعا العلم الفلسطيني، وركض محاولا الهرب من أمن الملعب الذي لاحقه محاولا الإمساك به لكنه هرب منهم وعاد إلى المدرجات ثانية ليتعرض لهجوم واعتداء من بعض مشجعي الفريق الصهيوني وتنفجر اشتباكات بين الجماهير.

وتدخلت الشرطة لفصلهم لكنها استخدمت القوة ضد الناشطين , وأثناء الشجار، وجه المشجعون الصهاينة الإهانات إلى المؤيدين للفلسطينيين.

كما أظهرت مقاطع فيديو اعتقال الشرطة الفرنسية لمن حملوا العلم الفلسطيني، تاركين من يحملون علم كيان الاحتلال .

وكانت المحكمة الإدارية في سيرجي بونتواز ألغت في وقت سابق قرار بلدية نانتير بإقامة المباراة بدون جمهور.

وتم حظر مظاهرة نظمها مؤيدون فلسطينيون في نانتير ضد المباراة الأحد الماضي، في باريس ونانتير رفضا لاستضافة فريق كيان الاحتلال في فرنسا بسبب تواصل الإبادة الجماعية في غزة.