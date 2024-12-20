الاحتلال يواصل خروقاته لوقف العدوان على لبنان.. ما هي تبعات هذه الاجرام؟

العالم - مراسلون

افاد مراسل العالم حسين عزالدين، ان جيش الاحتلال الاسرائيلي يقوم بالتدمير الممنهج للعديد من القرى والمنازل وخاصة في بلدة عالمة الشعب وبني حيان والناقورة بالاضافة الى بلدة ماركبة وكفر كلا. وان هذه الاعتداءات لم تتوقف منذ اعلان وقف اطلاق النار اي بعد اكثر من 20 يوم تقريبا وسط استمرار لهذه الخروقات.

واشار مراسلنا الى ان بعض القرى كبني حيان لم يكن الاحتلال الاسرائيلي قد دخلها او وصل اليها ابان المواجهات وبين المقاومة الاسلامية لكنه يستغل فرصة هذه الهدنة للتقدم داخل بعض القرى المتاخمة، وخاصة بلدة بني حيان المتاخمة مباشرة لبلدة مركبة، حيث يعمل الاحتلال على تجريف وتدمير المنازل والمساجد والصروح التربوية كالمدارس والمعاهد الموجودة داخل هذه البلدة.

واضاف ان كيان الاحتلال يقوم بتدمير ممنهج في بلدة عالمة الشعب، ما يطرح تساؤل حول الية واهداف هذه الاعتداءات في ظل عدم تحريك اي ساكن من قبل لجنة المراقبة الدولية لوقف اطلاق النار وتطبيق قرار 1701.