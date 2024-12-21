نهب وسرقة ممنهجة لبلدات شيعية بريف حمص والاهالي يناشدون الادارة الجديدة

العالم - سوريا

وتركزت عمليات السطو المسلح والسرقة في بلدات الأشرفية والمختارية وكفر عبد والغنطو بريف حمص الشمالي، اضافة الى البلدات والقرى الشيعية بريف القصير الغربي القريبة من الحدود اللبنانية.



كذلك اقدمت جماعات مسلحة على حرق منازل المواطنين في بلدة زيتا الحدودية مع لبنان بعد تهجير أهلها، بهدف منع الأهالي من العودة إليها.

وبحسب إفادات محلية من الأهالي بريف حمص فإنه تم تسجيل حالات خطف وإخفاء قسري لبعض الشبان من الأقلية الشيعية.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مئات الصور التي تظهر اقتحام منازل في ريف حمص وتحطيم أثاثها وحرق بعض المنازل لمنع ساكنيها الهاربين من العودة إليها.

گالری



في المقابل وجه أهالي هذه القرى والبلدات الشيعية نداءات استغاثة عاجلة الى الإدارة السورية الجديدة، والى المنظمات الأممية لحماية الأقليات من الجماعات المسلحة المنفلتة التي استغلت الفوضى التي تلت سقوط النظام السوري السابق للقيام بأعمال السرقة والنهب والحرق والخطف.

ورغم ان الادارة السورية الجديدة تحدثت عن ضرورة المسامحة والمصالحة ومنع حالات الانتقام، إلا ان جماعات مسلحة منفلتة تمارس أعمال الترهيب ةالانتقام في العديد من القرى والبلدات السورية.

119

هذا وتشهد الحدود السورية اللبنانية حركة نزوح باتجاه الاراضي اللبنانية خوفا من بطش بعص العناصر المسلحة في أرياف حمص في حين يوجد أكثر من خمسة آلاف مواطن سوري عالقون على الحدود من نساء وأطفار وكبار سن ينامون في العراء في ظل البرد القارص.